Громада маленького поліського містечка Олевськ на Житомирщині протягом календарного тижня передала своїм землякам в ЗСУ два автомобілі, кошти на які збирали всім людом.

В понеділок, 2 жовтня, землякам-саперам відправлено бортовий Volkswagen Transporter з дворядною кабіною на троє дверей. Машина пішла за цільовим призначенням, оскільки захисники попросили допомогти їм з легкою вантажівкою для виконання специфічних завдань – автомобіль класу LCV має бути з кузовом для вивезення мін з деокупованих територій.

При цьому військові висловили бажання мати бортову машину на п’ять-шість місць в салоні. Такий автомобіль з дубль-кабіною знайшли, викупили, перебрали, "поставили на ноги" і навіть пофарбували в сіро-зелений однотонний колір, притаманний воєнній техніці.

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Машину у доброму технічному стані землякам вручили. Вона стала за відліком ювілейною – з початку війни олевчани передали ЗСУ і територіальній обороні 35 автомобілів. Для маленького містечка й не дуже заможних людей з колишнього райцентру та довколишніх сіл це доволі відчутний фінансовий результат.

Знайшли, придбали, відремонтували, передали ЗСУ – ось такий алгоритм допомоги землякам у маленького поліського містечка Олевськ. Фото: мерія Олевська

За кілька днів до цього громада Олевська допомогла з автівкою для захисника з села Хочине, що входить до їхнього територіального об’єднання: командир танкового взводу мужньо боронить Вітчизну й звернувся до олевчан з проханням допомогти в придбанні їх підрозділу прудкого не дуже високого, але добротного автомобіля для підвезення на позиції усілякого майна, а при потребі в зворотному напрямку в тил доставляти поранених.

Майже 38 000 гривень з власних заощаджень надав на такий автомобіль батько військового Анатолій Хомутовський. Решту коштів передали в касу на цю добру справу небайдужі жителі громади, місцеві підприємці та меценати-земляки.

Олевчани відремонтували вантажно-пасажирський Volkswagen і в передостанній день вересня передали "бусік" землякам-танкістам. Фото: мерія Олевська

Придбаний фургон Volkswagen відремонтували, пофарбували, встановили сидіння 1+2+3 відповідно до запиту від військового і 29 вересня передали танкістам.

"Спільними зусиллями нам вдалось допомогти ще одному військовослужбовцю. Вкотре переконуюсь, що для нашої перемоги необхідно згуртовуватись, адже невеликі благодійні ярмарки чи щирі дитячі збори, чи великі благодійні концерти – це все частина кожної допомоги. Ми маємо бути в єдності і продовжувати допомагати ЗСУ" – наголосив міський голова Олевська Сергій Лисицький.

Все це свідчить про те, що навіть невеличка допомога маленького містечка для наших воїнів не менш важлива, ніж масштабні постачання великих благодійних організацій та волонтерських рухів.