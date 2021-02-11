Автомобиль на патентных изображениях очень напоминает прошлогодний концепт Porsche Le Mans Living Legend.

Заявка на патент может свидетельствовать о том, что в Porsche работают над мелкой серией новых спорткаров с довольно необычным для немецкой марки дизайном “лица” в стиле Alpine A110.

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Участник форума TaycanEV обнаружил, что Porsche получила патент в Управлении интеллектуальной собственности Европейского Союза на дизайн нового спортивного автомобиля, которого пока нет в линейке Porsche.

Фото: изображение из патента Porsche / Autoblog

С первого взгляда в автомобиле на патентных изображениях узнается прошлогодний концепт Le Mans Living Legend. Спорткары выглядят почти одинаково по пропорциям и деталям дизайна. Фотографии автомобиля в патенте делают его похожим на неуклюже вытянутый и сплющенный 911, но реальный автомобиль, который Porsche собрал для своего дизайнерского исследования, выглядел намного лучше.

Интригует то, что Porsche подала заявку на патент только сейчас, а не перед релизом концепта. Это может означать появление серии машин, однако не исключено, что патент защищает именно концепт, и такие спорткары Porsche строить не будет.

Фото: концепт Porsche Le Mans Living Legend / Porsche