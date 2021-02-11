Автомобіль на патентних зображеннях дуже нагадує минулорічний концепт Porsche Le Mans Living Legend.

Заявка на патент може свідчити про те, що в Porsche працюють над дрібною серією нових спорткарів з досить незвичним для німецької марки дизайном “обличчя” у стилі Alpine A110.

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Учасник форуму TaycanEV виявив, що Porsche отримала патент в Управлінні інтелектуальної власності Європейського Союзу на дизайн нового спортивного автомобіля, якого наразі немає в лінійці Porsche.

Фото: зображення з патенту Porsche / Autoblog

З першого погляду в автомобілі на патентних зображеннях впізнається минулорічний концепт Le Mans Living Legend. Спорткари виглядають майже однаково за пропорціями та деталями дизайну. Фотографії автомобіля в патенті роблять його схожим на незграбно витягнутий і сплющений 911, але реальний автомобіль, який Porsche зібрав для свого дизайнерського дослідження, виглядав набагато краще.

Інтригує те, що Porsche подала заявку на патент лише зараз, а не перед релізом концепта. Це може означати появу серії машин, однак не виключено, що патент захищає саме концепт і таких спорткарів Porsche не будуватиме.

Фото: концепт Porsche Le Mans Living Legend / Porsche