Шутки о том, что все чипы были потрачены на производство вакцины от короновируса и для автомобилей ничего не осталось, уже не кажутся смешными – недостаток чипов нанес очень серьезный удар автомобильной промышленности.

Как сообщает Reuters, конвейеры японских заводов бренда остановятся на несколько дней или даже недель. Причина остановки – дефицит полупроводника.

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Сколько именно будут простаивать конвейеры, пока неизвестно. Издание Nikkei утверждает, что простой на линиях предприятий будет длиться от двух дней до недели.

Ожидается, что это решение отразится на сроке выпуска около 20 тысяч новых автомобилей. Впрочем, в Toyota заявили, что прекращение производства не помешает глобальным планам концерна выпустить в следующем финансовом году (окончится в марте 2022 года) около 9 млн автомобилей.

Однако аналитики опасаются, что такой простой может привести к дефициту машин японской марки. Как следствие, клиенты будут ждать заказанные автомобили долгое время. Это может привести к повышению цен и оттоку клиентов.

Toyota стала не единственным автопроизводителем, который был вынужден приостановить производство машин из-за нехватки микросхем. В октябре аналогичное решение приняла чешская Skoda.