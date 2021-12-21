Жарти про те, що всі чіпи були витрачені на виробництво вакцини від короновірусу і для автомобілів нічого не залишилось, вже не здаються смішними - нестача чіпів завдала дуже серйозного удару автомобільній промисловості.

Як повідомляє Reuters, конвеєри японських заводів бренду зупиняться на кілька днів або навіть тижнів. Причина зупинки — дефіцит напівпровідника.

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Скільки саме простоюватимуть конвеєри, поки що невідомо. Видання Nikkei стверджує, що простий на лініях підприємств триватиме від двох днів до тижня.

Очікується, що це рішення вплине на термін випуску близько 20 тис. нових автомобілів. Втім, у Toyota заявили, що припинення виробництва не завадить глобальним планам концерну випустити наступного фінансового року (закінчиться в березні 2022 року) близько 9 млн автомобілів.

Проте аналітики побоюються, що такий простий може призвести до дефіциту машин японської марки. Як наслідок, клієнти чекатимуть замовлені автомобілі довгий час. Також це може призвести до підвищення цін та відтоку клієнтів.

Toyota стала не єдиним автовиробником, який був змушений призупинити виробництво машин через брак мікросхем. У жовтні аналогічне рішення ухвалила чеська Skoda.