Універсал Toyota Venza був дуже популярним в Україні, однак у 2015 році цю модель зняли з виробництва. Але на ринку вживаних авто вона ще дуже ціниться.

Кросовер Toyota Venza випускався для американського ринку з 2008 по 2015 рік. У 2021 році виробництво відновили, однак це вже зовсім інша машина. Що стосується першого покоління Venza, то її в Україну багато завозили сірі дилери, а згодом – і офіційно. Зараз ці автомобілі возять зі США.

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Надійний та потужний 3,5-літровий двигун з 6-ступеневим автоматом AISIN, величезний шикарний салон, кліренс у 206 мм та повний привод – всі ці якості дуже подобаються прихильникам моделі. До сотні вона розганяється за 7,8 секунд.

Щоправда, існує ще й передньоприводна версія з 2,7-літровим мотором, вона менш динамічна. Ці двигуни надійні, але мають деякі особливості. Одна з проблем важкої машини – гальма, їх часто доробляють. Витрата пального значна – від 18 до 20 літрів газу на 100 км при встановленому ГБО.

Більше про особливості експлуатації Toyota Venza – у відео SRT: