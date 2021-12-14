Универсал Toyota Venza был очень популярен в Украине, однако в 2015 году эту модель сняли с производства. Но на рынке подержанных автомобилей она еще очень ценится.

Кроссовер Toyota Venza выпускался для американского рынка с 2008 по 2015 год. В 2021 году производство было возобновлено, однако это уже совсем другая машина. Что касается первого поколения Venza, то ее в Украину много завозили серые дилеры, потом – и официально. Сейчас эти автомобили возят из США.

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Надежный и мощный 3,5-литровый двигатель с 6-ступенчатым автоматом AISIN, огромный шикарный салон, клиренс в 206 мм и полный привод – все эти качества очень нравятся поклонникам модели. До сотни она разгоняется за 7,8 секунды.

Правда, существует еще и переднеприводная версия с 2,7-литровым мотором, она менее динамична. Эти двигатели надежны, но имеют некоторые особенности. Одна из проблем тяжелой машины – тормоза, их часто дорабатывают. Расход топлива значительный – от 18 до 20 литров газа на 100 км при установленном ГБО.

Больше об особенностях эксплуатации Toyota Venza – в видео SRT: