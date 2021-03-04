Отныне в городе Петалума ни одна компания не сможет получить разрешение на открытие АЗС. Такой шаг должен способствовать распространению электромобилей.

В понедельник городской совет города Петалума, штат Калифорния, единодушно проголосовал за запрет строительства любых новых автозаправок в городе. Все АЗС, работающие в настоящее время, будут оставаться открытыми, но любая компания, которая стремится построить новые – получит отказ. А город сосредоточится на зарядных станциях для электромобилей и на станциях с альтернативным топливом, таким как водород, сообщает Roadshow.

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Чиновники отметили, что в небольшом городе в округе Сонома, к северу от Сан-Франциско, находится 16 АЗС, обеспечивающих "адекватное" покрытие для жителей города. В законопроекте указано, что "запрет новых АЗС служит общественным интересам, предотвращая появление новых источников загрязнения, которые негативно влияют на окружающую среду и здоровье людей".

Существующие станции также не имеют права увеличивать количество колонок, однако могут заменять топливные насосы на электрозарядные устройства.

Калифорния является одним из самых прогрессивных штатов США в движении к электрификации транспорта и отказе от ископаемого топлива. В прошлом году губернатор Гэвин Ньюсом объявил, что штат запретит продажу новых автомобилей с ДВС, начиная с 2035 года.