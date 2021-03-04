Віднині у місті Петалума жодна компанія не зможе отримати дозвіл на відкриття АЗС. Такий крок повинен сприяти поширенню електромобілів.

У понеділок міська рада міста Петалума, штат Каліфорнія, одностайно проголосувала за заборону будівництва будь-яких нових автозаправок у місті. Усі АЗС, що працюють в даний час, залишатимуться відкритими, але будь-яка компанія, яка прагне побудувати нові – отримає відмову. Натомість місто зосередиться на зарядних станціях для електромобілів та на станціях з альтернативним пальним, таким як водень, повідомляє Roadshow.

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Чиновники відзначили, що в невеликому місті в окрузі Сонома, на північ від Сан-Франциско, знаходиться 16 АЗС, які забезпечують “адекватне” покриття для жителів міста. У законопроекті зазначено, що “заборона нових АЗС служить суспільним інтересам, запобігаючи появі нових джерел забруднення, які негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людей”.

Існуючі станції також не мають права збільшувати кількість колонок, однак можуть замінювати паливні насоси на електрозарядні пристрої.

Каліфорнія є одним із найбільш прогресивних штатів США у руху до електрифікації транспорту та відмови від викопного палива. Минулого року губернатор Гевін Ньюсом оголосив, що штат заборонить продаж нових автомобілів з ДВЗ, починаючи з 2035 року.