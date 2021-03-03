Підвищення цін на газ для автомобілів можна пов'язати із зростанням цін на бензин.

Про це повідомив економічний експерт Олександр Охріменко. "Якщо подорожчає бензин, ціна на газ буде рости, якщо ж подевшає – буде знижуватися. Так, коли ціна на нафту впала, то всі інші ціни теж обвалилися. Зараз ціна – 65 доларів, і чесно кажучи, великого зростання поки не очікується", – розповів економіст.

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За його словами, ціни на газ не будуть істотно знижуватися, але і не будуть рости.

"Різких стрибків вже не буде, тому що стрибок вже був. Ціни на автогаз безпосередньо пов'язані з ціною на нафту і якби нафта не дорожчала, то і газ б не дорожчав. Крім того, в Україні в основному імпортні нафтопродукти, які дуже прив'язані до ціни на нафту. Коли їх завозять, то множать на курс і додають акциз ", - підсумував О. Охріменко.

Як повідомлялося, в лютому ціни на автогаз на українських АЗС зросли на 2,2 гривень за літр (на 17%) - до 15,39 грн за літр.