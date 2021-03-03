Повышение цен на газ для автомобилей можно связать с ростом цен на бензин.

Об этом сообщил экономический эксперт Александр Охрименко. "В случае подорожания бензина, цена на газ будет расти, в случае удешевления – будет снижаться. Да, когда цена на нефть упала, то все остальные цены тоже обрушились. Сейчас цена – 65 долларов, и честно говоря, большого роста пока не ожидается", – рассказал экономист.

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По его словам, цены на газ будут существенно снижаться, но и не будут расти.

"Резких скачков уже не будет, потому что скачок уже был. Цены на автогаз непосредственно связаны с ценой на нефть и если бы нефть не дорожала, то и газ бы не дорожал. Кроме того, в Украине в основном импортные нефтепродукты, которые очень привязаны к цене на нефть. Когда их завозят, то умножают на курс и добавляют акциз", – подытожил А. Охрименко.

Как сообщалось, в феврале цены на автогаз на украинских АЗС выросли на 2,2 гривен за литр (на 17%) – до 15,39 грн за литр.