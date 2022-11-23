Компания 777 Motors планирует создать и продать всего 7 таких автомобилей. Правда, ни одного еще не выпустила.

Итальянская компания 777 Motors анонсировала выпуск нового гиперкара. Конечно, она будет называться 777 Hypercar, ведь у компании все связано с семерками. 7 единиц будет выпущено по цене 7 миллионов долларов, вот только что означает третья семерка в названии?

Тем не менее, итальянцы говорят, что этот автомобиль не сможет ездить по обычным дорогам – только спортивным треком. Пожалуй, в мире всего 7 таких трасс.

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Машина имеет только одно посадочное место в салоне. За дизайн отвечала компания UP Design, а двигатель проектировала Gibson Technology, шасси сделала компания Dallara.

Вес гиперкара составляет всего 900 кг из-за использования в кузове углепластика. Объем двигателя V8 составляет 4,5 литра, а его мощность достигает 730 л.с. – что ж, мы видели мощность и в 1000 л.с.

777 Hypercar использует синтетическое горючее, которое уже прижилось в автоспорте. Пока испытаний на реальных автодромах не было, но предыдущее моделирование показало, что у легендарного автодрома в Монце машина проедет за 1 минуту и 33 секунды.

Динамика должна быть как у болидов Формулы-1, поэтому водитель будет испытывать перегрузку до 4g. Чтобы привыкнуть к ней, компания будет посылать заказчикам специальные тренажеры для шеи. Первый автомобиль будет показан уже весной 2023 года.