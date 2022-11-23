Компанія 777 Motors планує створити та продати всього 7 таких автомобілів. Щоправда, жодного ще не випустила.

Італійська компанія 777 Motors анонсувала випуск нового гіперкара. Звичайно, вона називатиметься 777 Hypercar, адже в компанії все пов’язано з сімками. 7 одиниць буде випущено, за ціною 7 мільйонів доларів, от тільки що означає третя сімка в назві?

Менше з тим, італійці кажуть, що цей автомобіль не зможе їздити звичайними дорогами – лише спортивним треком. Мабуть, у світі лише 7 таких трас.

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Машина має лише одне посадкове місце в салоні. За дизайн відповідала компанія UP Design, а двигун проєктувала Gibson Technology, шасі зробила компанія Dallara.

Вага гіперкара складає лише 900 кг через використання в кузові вуглепластику. Об'єм двигуна V8 складає 4,5 літра, а його потужність сягає 730 к.с. – що ж, ми бачили потужність і у 1000 к.с.

777 Hypercar використовує синтетичне пальне, яке вже “прижилось” у автоспорті. Поки що випробувань на реальних автодромах не було, але попереднє моделювання показало, що коло легендарного автодрому в Монці машина проїде за 1 хвилину і 33 секунди.

Динаміка має бути як у болідів “Формули-1”, тому водій відчуватиме перевантаження до 4g. Щоб звикнути до них, компанія надсилатиме замовникам спеціальні тренажери для шиї. Перший автомобіль буде показано вже навесні 2023 року.