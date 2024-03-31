Hoffmann car называли монстром-убийцей водителей, пришельцем из фильмов ужасов, пьяной каракатицей, худшим из худших... Впрочем, он по сей день на ходу, имеет официальную регистрацию, хотя в сентябре будет праздновать 85-летие со времени разработки.

От замысла инженерного решения и дизайна до реального воплощения это творение прошло всего два года. С 1949-го по 1951-й владелец небольшой немецкой мастерской в Мюнхене Майкл Хоффман сделал легендарный трехколесный Hoffmann car.

В фантазии механику не откажешь, на вид его творение как настоящее чудовище. Впрочем, с Хоффмана можно насмехаться, смеяться, но ему нельзя отказать в полете мысли. Если быть справедливым, то механик опередил время на доброе десятилетие. Но не в автомобилестроении. Решение мастера с дизайном машины позаимствовали авиаконструкторы, которым понравилась такая конфигурация для носовой части широкофюзеляжных пассажирских самолетов.

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Фронтальные изображения верхней половины с окнами и крышей кабины автомобиля практически совпадают с формами верхней лобовой части нынешних авиалайнеров. Увиденное на Hoffmann car авиаконструкторы перенесли на кульманы, а затем сделали опытный макет для аэротрубы. Это было именно то, что искали. Вот только в машине Хоффмана лобовое стекло асимметричное, а в самолетах пропорции уравновесили.

Что касается автомобиля, то он и широкий спереди и суженный сзади, да еще и короткий в длину. Поэтому на ходу он больше напоминал "пьяного, который выходит из бара". Такого шаткого и неустойчивого в движении автомобиля история не знает и поныне.

Во-первых, здесь короткая треугольная конструкция для трехколесного автомобиля. Она имеет право на существование и встречается довольно часто. Но если авто имеет удлиненную колесную базу, тогда оно довольно устойчивое в маневрах. А вот короткая трехколесная база с широкой колесной парой шаткая. Она стабильна разве что на скорости пешехода.

Эксперты считают, что самая большая проблема Hoffmann заключается не столько в дизайне, сколько в конструкции: ширина колеи передней колесной пары больше, чем сама колесная база. Поэтому машина чрезвычайно неустойчива.

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Добавьте сюда еще и двигатель мопеда на заднем рулевом колесе. Здесь стоит двухтактный моторчик объемом 200 куб. см. Он имеет воздушное охлаждение и мощностью в пределах 6,5 л.с. Дополняет комплект трехскоростная трансмиссия с линейной схемой переключения и нейтральным положением между задней, первой и второй передачами.

Мопедной мощности достаточно, чтобы тянуть 340-килограммовый автомобиль на максимальной скорости 45 км/ч. Однако развивать более 20 км/ч даже по прямой не рекомендуется – шаткая трехколесная машина, у которой ширина практически догоняет длину, может просто завалиться на бок.

Подвеска такая, что даже на ровной дороге трясти будет до цокота в зубах. Автомобиль как не устойчивый, так и неудобный. Посадка в него также проблемная. Заправить бак, что размещен на полу, здесь также сложно: горловина на крыше, а бензиновый патрубок тянется через салон позади сидений вниз, перекрывая обзор через задние окна.

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Это чудо-юдо в единственном экземпляре удалось найти и восстановить. История умалчивает его путь в США, но в трехколесный монстр-убийца был восстановлен в 1996 году и выставлен в музее Lane Motor в Нашвилле (Теннесси, США) благодаря стараниям Готфрида Герхойзе. Он отвечал за его обновление и сохранил его в как можно большей оригинальности, в т. ч. его асимметричное лобовое стекло.

Время от времени автомобиль вывозят на автошоу, выставки. Но тест-драйв уже давно никто не проводит – машина старенькая, нагрузок не выдержит. Последний раз ей дали прочухаться на коротких "покатушках" восемь лет назад, видео которого (см. внизу) удалось отыскать.

После того ничего подобного не было. Учитывая преклонный возраст худшего из худших автомобилей мирового автомобилестроения, вероятно, таких испытаний уже не будет. Однако как статический экспонат музея этот автомобиль дает воображение человеческой фантазии и возвращает к удачным и не очень удачным страницам истории автомобилестроения.

Скриншот: Авто24