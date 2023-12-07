В Киев прибыла помощь немецких благотворителей - Свободной земли Бавария и от района Шарлоттенбург в Берлине.

Баварский транш столицы Украины состоял из 20-тонной фуры, загруженной гуманитарной помощью, и 6 автомобилей. Уже со следующей недели после обязательной процедуры регистрации и технического осмотра после перегона эти машины будут работать для киевлян.

Пакет помощи Баварии:

3 новых машины скорой помощи Renault;

микроавтобус Ford;

пожарное авто Mercedes-Benz;

автомобиль Iveco.

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Пакет помощи району Шарлотенбург:

грузовой автомобиль MAN;

грузовой автомобиль Mercedes-Benz;

многофункциональный погрузчик Bobcat

два генератора;

комплект электроинструментов.

Автомобили и погрузчик с бортовым поворотом будут работать в одном из районов столицы. А генераторы и электроинструмент получит одна из управляющих компаний района.

Мэр столицы Виталий Кличко поблагодарил немецких друзей и всех международных партнеров за всестороннюю поддержку, что "очень вовремя и важно для столицы в условиях войны, когда городу необходимо оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации".