В Киев прибыла помощь немецких благотворителей - Свободной земли Бавария и от района Шарлоттенбург в Берлине.
Баварский транш столицы Украины состоял из 20-тонной фуры, загруженной гуманитарной помощью, и 6 автомобилей. Уже со следующей недели после обязательной процедуры регистрации и технического осмотра после перегона эти машины будут работать для киевлян.
Пакет помощи Баварии:
- 3 новых машины скорой помощи Renault;
- микроавтобус Ford;
- пожарное авто Mercedes-Benz;
- автомобиль Iveco.
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Пакет помощи району Шарлотенбург:
- грузовой автомобиль MAN;
- грузовой автомобиль Mercedes-Benz;
- многофункциональный погрузчик Bobcat
- два генератора;
- комплект электроинструментов.
Автомобили и погрузчик с бортовым поворотом будут работать в одном из районов столицы. А генераторы и электроинструмент получит одна из управляющих компаний района.
Мэр столицы Виталий Кличко поблагодарил немецких друзей и всех международных партнеров за всестороннюю поддержку, что "очень вовремя и важно для столицы в условиях войны, когда городу необходимо оперативно и эффективно реагировать на вызовы и чрезвычайные ситуации".