До Києва прибула допомога німецьких благочинників – Вільної землі Баварія та від району Шарлоттенбург у Берліні.

Баварський транш столиці України складався з 20-тонної фури, завантаженої гуманітарною допомогою, та 6 автомобілів. Вже з наступного тижня після обовязкової процедури реєстрації і технічного огляду після перегону ці автівки працюватимуть для киян.

Пакет допомоги Баварії:

3 нових машини швидкої допомоги Renault;

мікроавтобус Ford;

пожежне авто Mercedes-Benz;

автомобіль Iveco.

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Пакет допомоги району Шарлотенбург:

вантажний автомобіль MAN;

вантажний автомобіль Mercedes-Benz;

багатофункціональний навантажувач Bobcat

два генератори;

комплект електроінструментів.

Автомобілі та навантажувач з бортовим поворотом будуть працювати в одному з районів столиці. А генератори та електроінструмент отримає одна з керуючих компаній району.

Мер столиці Віталій Кличко подякував німецьким друзям та всім міжнародним партнерам за всебічну підтримку, що "дуже вчасно і важливо для столиці в умовах війни, коли місту необхідно оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації".