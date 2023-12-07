До Києва прибула допомога німецьких благочинників – Вільної землі Баварія та від району Шарлоттенбург у Берліні.
Баварський транш столиці України складався з 20-тонної фури, завантаженої гуманітарною допомогою, та 6 автомобілів. Вже з наступного тижня після обовязкової процедури реєстрації і технічного огляду після перегону ці автівки працюватимуть для киян.
Пакет допомоги Баварії:
- 3 нових машини швидкої допомоги Renault;
- мікроавтобус Ford;
- пожежне авто Mercedes-Benz;
- автомобіль Iveco.
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Пакет допомоги району Шарлотенбург:
- вантажний автомобіль MAN;
- вантажний автомобіль Mercedes-Benz;
- багатофункціональний навантажувач Bobcat
- два генератори;
- комплект електроінструментів.
Автомобілі та навантажувач з бортовим поворотом будуть працювати в одному з районів столиці. А генератори та електроінструмент отримає одна з керуючих компаній району.
Мер столиці Віталій Кличко подякував німецьким друзям та всім міжнародним партнерам за всебічну підтримку, що "дуже вчасно і важливо для столиці в умовах війни, коли місту необхідно оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації".