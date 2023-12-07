До Києва прибула допомога німецьких благочинників – Вільної землі Баварія та від району Шарлоттенбург у Берліні.

Баварський транш столиці України складався з 20-тонної фури, завантаженої гуманітарною допомогою, та 6 автомобілів. Вже з наступного тижня після обовязкової процедури реєстрації і технічного огляду після перегону ці автівки працюватимуть для киян.

Пакет допомоги Баварії:

  • 3 нових машини швидкої допомоги Renault;
  • мікроавтобус Ford;
  • пожежне авто Mercedes-Benz;
  • автомобіль Iveco.

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Пакет допомоги району Шарлотенбург:

  • вантажний автомобіль MAN;
  • вантажний автомобіль Mercedes-Benz;
  • багатофункціональний навантажувач Bobcat
  • два генератори;
  • комплект електроінструментів.

Автомобілі та навантажувач з бортовим поворотом будуть працювати в одному з районів столиці. А генератори та електроінструмент отримає одна з керуючих компаній району.

Мер столиці Віталій Кличко подякував німецьким друзям та всім міжнародним партнерам за всебічну підтримку, що "дуже вчасно і важливо для столиці в умовах війни, коли місту необхідно оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації".