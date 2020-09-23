Производитель отмечает, что россияне не смогут купить такой внедорожник. И вовсе не потому, что он стоит втрое дороже, чем оригинал.

Нежелание продавать особые “Нивы” российским покупателям – принципиальная позиция владельца фирмы Partisan Motors Юрия Постникова.

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Компания Partisan Motors из немецкого города Магдебург прославилась, благодаря проекту “кубического” внедорожника Partisan One, который так и не дошел до производства. Теперь же фирма объявила о начале производства специальной серии “Нивы”, посвященной 50-летию Волжского автозавода.

АвтоВАЗ прекратил экспорт Lada 4x4 в Европу, однако в Германии на внедорожник все еще есть спрос, объясняет “Партизан Моторс”. Поэтому международная группа специалистов разработала собственный вариант этой модели, которую планируют выпустить под названием Lada 50th Anniversary Limited Edition в количестве 50 экземпляров. Пока что компания обнародовала лишь эскиз машины.

Примечательно, что за внешний вид внедорожника отвечал Владимир Ярцев – один из создателей ВАЗ 2110. Машина получила оригинальные силовые бамперы, карбоновые арки, внедорожные шины Goodrich на специальных легкосплавных дисках, рейлинги на крыше, подножки.

Салон полностью выполнен из кожи от эксклюзивного поставщика – компании Erich Bitter. Каждый экземпляр будет украшать табличка с обозначением номера в юбилейной серии и сертификатом подлинности.

Компания планирует продать все 50 машин, преимущественно, в Германии, через выбранных дилеров. Стоимость немецкой “Нивы” составит 19 990 евро, включая НДС. Это примерно втрое больше цены базовой версии Lada 4x4 в России. При этом производитель подчеркнул, что россиянам юбилейная модель не достанется.