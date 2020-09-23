Собирается она в основном из местных деталей и стоит от 12 тысяч долларов.

Крупнейший иранский автопроизводитель Iran Khodro (IKCO) готовит к производству новую модель – компактный седан K132. Это несколько переработанная Peugeot 301 / Citroen C-Elysee, лицензию на выпуск которых приобрел иранский производитель. Однако на первый взгляд этого и не скажешь – панели кузова переделаны в собственном стиле.

Между тем, седан K132 "наиболее иранский автомобиль в истории", ведь доля иностранных комплектующих, используемых для его производства, сведена к минимуму: 92,5% деталей в K132 – иранские.

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K132 имеет длину 4 505 мм, ширину 1 748 мм, высоту 1 466 мм, а его колесная база составляет 2 652 мм. Под капотом новинки – 1,6-литровый бензиновый двигатель PSA EC5 мощностью 110 л.с., который будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Первые товарные экземпляры IKCO K132 появятся в октябре текущего года. Сообщается, что автомобиль будет продаваться на местном рынке по цене от 12 000 долларов.

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