Складається вона в основному з місцевих деталей та коштує від 12 тисяч доларів.



Найбільший іранський автовиробник Iran Khodro (IKCO) готує до виробництва нову модель - компактний седан K132. Це дещо перероблена Peugeot 301 / Citroen C-Elysee, ліцензію на випуск яких придбав іранський виробник. Однак на перший погляд цього і не скажеш – панелі кузова перерблені у власному стилі.

Між тим, седан K132 "найбільш іранський автомобіль в історії", адже частка іноземних комплектуючих, що використовуються для його виробництва, зведена до мінімуму: 92,5% деталей в K132 – іранські.

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K132 має довжину 4 505 мм, ширину 1 748 мм, висоту 1 466 мм, а його колісна база складає 2 652 мм. Під капотом новинки - 1,6-літровий бензиновий двигун PSA EC5 потужністю 110 к.с., який буде працювати в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач або 6-діапазонною автоматичною трансмісією.

Перші товарні екземпляри IKCO K132 з'являться в жовтні поточного року. Повідомляється, що автомобіль буде продаватися на місцевому ринку за ціною від 12 000 доларів.

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