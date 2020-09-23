Виробник наголошує, що росіяни не зможуть купити такий позашляховик. І зовсім не тому, що він коштує втричі дорожче за оригінал.

Небажання продавати особливі “Ниви” російським покупцям – принципова позиція власника фірми Partisan Motors Юрія Постнікова.

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Компанія Partisan Motors з німецького міста Магдебург прославилась, завдяки проекту “кубічного” позашляховика Partisan One, який так і не дійшов до виробництва. Тепер же фірма оголосила про початок виробництва спеціальної серії “Ниви”, присвяченій 50-річчю Волзького автозаводу.

АвтоВАЗ припинив експорт Lada 4x4 до Європи, однак у НІмеччині на позашляховик все ще є попит, пояснює “Партизан Моторс”. Тому міжнародна група фахівців розробила власний варіант цієї моделі, яку планують випустити під назвою Lada 50th Anniversary Limited Edition у кількості 50 екземплярів. Поки що компанія оприлюднила лише ескіз машини.

Примітно, що за зовнішній вигляд позашляховика відповідав Володимир Ярцев – один із творців ВАЗ 2110. Машина отримала оригінальні силові бампери, карбонові арки, вседорожні шини Goodrich на спеціальних легкосплавних дисках, рейлінги на даху, підніжки.

Салон повністю виконаний зі шкіри від ексклюзивного постачальника – компанії Erich Bitter. Кожен екземпляр прикрашатиме табличка з позначенням номеру в ювілейній серії та сертифікатом автентичності.

Компанія планує продати усі 50 машин, переважно, у Німеччині, через обраних дилерів. Вартість німецької “Ниви” становитиме 19 990 євро, включаючи ПДВ. Це приблизно втричі більше за ціну базової версії Lada 4x4 в Росії. При цьому виробник підкреслив, що росіянам ювілейна модель не дістанеться.