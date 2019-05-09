Энтузиасты назвали свой автопробег Euro Rally 2019 и собирались проехать через несколько страна ЕС, однако насладиться немецкими автобанами им не удалось.

"Но мы же просто развлекались", – говорят участники пробега, однако их развлечения не очень понравились немецкой дорожной полиции, которая оборвала все веселье на полпути.

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Портал Jalopnik сообщает, что участники Eurorally платили по 900 долларов за то, чтобы попасть в списки, однако эта сумма ничтожно мала по сравнению со стоимостью большинства автомобилей. Маршрут пробега был проложен из Осло в Прагу. Организаторы утверждают, что они не ставили своей целью устраивать гонки между участниками и на дороге вели себя вежливо. Однако немецкая полиция придерживается иного мнения.

Правоохранители настаивают, что на участке автобана A20 в Германии группа спорткаров двигалась со скоростью более 250 км/ч, что превышает разрешенную на этой трассе. Также копы получили множество жалоб от водителей на дорогах, которые сообщали о создании опасных ситуаций и превышение скорости участниками пробега.

Полиция серьезно подошла к облаве на уличных гонщиков и даже задействовала в операции вертолеты.

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