Ентузіасти назвали свій автопробіг Euro Rally 2019 і збирались проїхати кількома країнами ЄС, однак насолодитись німецькими автобанами їм не вдалось.

“Та ми ж просто розважались”, – кажуть учасники пробігу, однак їхні розваги не дуже сподобались німецькій дорожній поліції, яка обірвала усі веселощі на півдорозі.

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Портал Jalopnik повідомляє, що учасники Eurorally платили по 900 доларів за те, аби потрапити у списки, однак ця сума мізерно мала, порівняно з вартістю більшості автомобілів. Маршрут пробігу був прокладений з Осло до Праги. Організатори стверджують, що вони не мали на меті влаштовувати перегони між учасниками і на дорозі поводились чемно. Однак німецька поліція дотримується іншої думки.



Правоохоронці наполягають, що на ділянці автобану A20 у Німеччині група спорткарів рухалась зі швидкістю більше 250 км/год, що перевищує дозволену на цій трасі. Також копи отримали чимало скарг від водіїв на дорогах, які повідомляли про створення небезпечних ситуацій і перевищення швидкості учасниками пробігу.



Поліція серйозно підійшла до облави на вуличних гонщиків і навіть задіяла в операції гелікоптери.

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