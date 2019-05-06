Перша гонка нового чемпіонату відбулась у німецькому Хокенхаймі.

Справжня подія у світі автоспорту: стартував перший в історії чемпіонат Formula W Series. переможницею першого етапу у Хокенхаймі стала 20-річна британка Джеймі Чедвік.

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З 80 учасниць, за результатами попереднього відбору, до старту у самому чемпіонаті дійшли лише 28 гонщиць.


Фото: Джеймі Чедвік / Reuters

Молода пілотеса стартувала з поулу і, незважаючи на негаразди з коробкою передач і одну власну помилку на треку, змогла показати кращий час у Хокенхіймі. Раніше Джеймі вже відзначилась у британській серії чемпіонату Формула-3, ставши першою жінкою, що перемогла у ньому.

Подіум британка розділила зі співвітчизницею Алісою Пауелл та іспанкою Мартою Гарсія, яка фінішувала третьою.


Цікаво, що усі гонщиці прийшли у новий чемпіонат з абсолютно різних дисциплін і мають різний рівень підготовки. Навпроти кожного імені у списку нижче можна побачити, які досягнення має кожна з гонщиць у своєму резюме.

Belgium Sarah Bovy Lamborghini Super Trofeo
United Kingdom Jamie Chadwick British F3, British GT (GT4 champion)
United States Sabre Cook Road to Indy, US F4
United States Natalie Decker ARCA
Spain Marta Garcia Spanish F4
Canada Megan Gilkes F1200 Canada
China Grace Gui Asian Formula Renault
United Kingdom Esmee Hawkey Porsche Carrera Cup GB
United Kingdom Jessica Hawkins Mini Challenge
United States Shea Holbrook Lamborghini Super Trofeo
Italy Francesca Linossi Lamborghini Super Trofeo, Porsche Carrera Cup Italy
Hungary Vivien Keszthelyi Audi SS R8 Cup
Finland Emma Kimilainen STCC
Poland Natalia Kowalska Formula Two
Netherlands Stephane Kox GT4 European
Japan Miki Koyama Japanese F4
Netherlands Milou Mets LMV8 Oval Series
United Kingdom Sarah Moore LMP3, Ginetta Junior (champion)
South Africa Tasmin Pepper VW Engen Polo Cup
Italy Vicky Piria GP3, European F3 Open
United Kingdom Alice Powell GP3, Formula Renault UK (champion)
Poland Gosia Rdest Audi TT Cup, GT4
Belgium Naomi Schiff Formula Renault 2.0, GT4 European
Netherlands Shirley van der Lof German F3
Netherlands Beitske Visser Formula Renault 3.5, GT4 European
Australia Alexandra Whitley V8 Utes
Liechtenstein Fabienne Wohlwend Ferrari Europe
Australia Caitlin Wood Blancpain GT

Другий етап Formula W Series стартує через два тижні на бельгійській трасі у місті Цольдер.

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