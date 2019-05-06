Перша гонка нового чемпіонату відбулась у німецькому Хокенхаймі.

Справжня подія у світі автоспорту: стартував перший в історії чемпіонат Formula W Series. переможницею першого етапу у Хокенхаймі стала 20-річна британка Джеймі Чедвік.

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З 80 учасниць, за результатами попереднього відбору, до старту у самому чемпіонаті дійшли лише 28 гонщиць.



Фото: Джеймі Чедвік / Reuters

Молода пілотеса стартувала з поулу і, незважаючи на негаразди з коробкою передач і одну власну помилку на треку, змогла показати кращий час у Хокенхіймі. Раніше Джеймі вже відзначилась у британській серії чемпіонату Формула-3, ставши першою жінкою, що перемогла у ньому.

Подіум британка розділила зі співвітчизницею Алісою Пауелл та іспанкою Мартою Гарсія, яка фінішувала третьою.



Цікаво, що усі гонщиці прийшли у новий чемпіонат з абсолютно різних дисциплін і мають різний рівень підготовки. Навпроти кожного імені у списку нижче можна побачити, які досягнення має кожна з гонщиць у своєму резюме.

Sarah Bovy Lamborghini Super Trofeo Jamie Chadwick British F3, British GT (GT4 champion) Sabre Cook Road to Indy, US F4 Natalie Decker ARCA Marta Garcia Spanish F4 Megan Gilkes F1200 Canada Grace Gui Asian Formula Renault Esmee Hawkey Porsche Carrera Cup GB Jessica Hawkins Mini Challenge Shea Holbrook Lamborghini Super Trofeo Francesca Linossi Lamborghini Super Trofeo, Porsche Carrera Cup Italy Vivien Keszthelyi Audi SS R8 Cup Emma Kimilainen STCC Natalia Kowalska Formula Two Stephane Kox GT4 European Miki Koyama Japanese F4 Milou Mets LMV8 Oval Series Sarah Moore LMP3, Ginetta Junior (champion) Tasmin Pepper VW Engen Polo Cup Vicky Piria GP3, European F3 Open Alice Powell GP3, Formula Renault UK (champion) Gosia Rdest Audi TT Cup, GT4 Naomi Schiff Formula Renault 2.0, GT4 European Shirley van der Lof German F3 Beitske Visser Formula Renault 3.5, GT4 European Alexandra Whitley V8 Utes Fabienne Wohlwend Ferrari Europe Caitlin Wood Blancpain GT

Другий етап Formula W Series стартує через два тижні на бельгійській трасі у місті Цольдер.

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