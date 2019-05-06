Перша гонка нового чемпіонату відбулась у німецькому Хокенхаймі.
Справжня подія у світі автоспорту: стартував перший в історії чемпіонат Formula W Series. переможницею першого етапу у Хокенхаймі стала 20-річна британка Джеймі Чедвік.
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З 80 учасниць, за результатами попереднього відбору, до старту у самому чемпіонаті дійшли лише 28 гонщиць.
Фото: Джеймі Чедвік / Reuters
Молода пілотеса стартувала з поулу і, незважаючи на негаразди з коробкою передач і одну власну помилку на треку, змогла показати кращий час у Хокенхіймі. Раніше Джеймі вже відзначилась у британській серії чемпіонату Формула-3, ставши першою жінкою, що перемогла у ньому.
Подіум британка розділила зі співвітчизницею Алісою Пауелл та іспанкою Мартою Гарсія, яка фінішувала третьою.
Цікаво, що усі гонщиці прийшли у новий чемпіонат з абсолютно різних дисциплін і мають різний рівень підготовки. Навпроти кожного імені у списку нижче можна побачити, які досягнення має кожна з гонщиць у своєму резюме.
|Sarah Bovy
|Lamborghini Super Trofeo
|Jamie Chadwick
|British F3, British GT (GT4 champion)
|Sabre Cook
|Road to Indy, US F4
|Natalie Decker
|ARCA
|Marta Garcia
|Spanish F4
|Megan Gilkes
|F1200 Canada
|Grace Gui
|Asian Formula Renault
|Esmee Hawkey
|Porsche Carrera Cup GB
|Jessica Hawkins
|Mini Challenge
|Shea Holbrook
|Lamborghini Super Trofeo
|Francesca Linossi
|Lamborghini Super Trofeo, Porsche Carrera Cup Italy
|Vivien Keszthelyi
|Audi SS R8 Cup
|Emma Kimilainen
|STCC
|Natalia Kowalska
|Formula Two
|Stephane Kox
|GT4 European
|Miki Koyama
|Japanese F4
|Milou Mets
|LMV8 Oval Series
|Sarah Moore
|LMP3, Ginetta Junior (champion)
|Tasmin Pepper
|VW Engen Polo Cup
|Vicky Piria
|GP3, European F3 Open
|Alice Powell
|GP3, Formula Renault UK (champion)
|Gosia Rdest
|Audi TT Cup, GT4
|Naomi Schiff
|Formula Renault 2.0, GT4 European
|Shirley van der Lof
|German F3
|Beitske Visser
|Formula Renault 3.5, GT4 European
|Alexandra Whitley
|V8 Utes
|Fabienne Wohlwend
|Ferrari Europe
|Caitlin Wood
|Blancpain GT
Другий етап Formula W Series стартує через два тижні на бельгійській трасі у місті Цольдер.
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