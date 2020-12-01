Мировая пандемия закрыла двери большинства автосалонов и массовых событий, но организаторы выставки, что всегда проходила во Франкфурте, нашли решение проблемы и проведут мероприятие Automechanika Shanghai, причем двойное.

Автосервис, диагностическое и сервисное оборудование, тюнинг и средства для ухода автомобилей, инструменты, электрооборудование и электроника – на Automechanika можно познакомиться со всем, что связано с автомобильной индустрией. Только теперь выставка Automechanika Frankfurt называется Automechanika Shanghai.

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Automechanika Shanghai 2020 будет проходить со 2 по 5 декабря в Шанхае. А с 30 ноября по 6 декабря выставка будет проходить в онлайн-формате для тех участников и посетителей, которые не имеют возможности посетить мероприятие в материальном мире.

Это впервые выставка-ярмарка проводится как гибридное событие, в Национальном выставочном центре Шанхая и на онлайн-платформе. Заявлено участие 3900 экспонентов в Шанхае и почти пять тысяч – в виртуальном пространстве.

Благодаря инструменту “AMS Live”, участники смогут практически встретиться с посетителями со всего мира, общаться в сети и делиться идеями, используя различные цифровые сервисы, включая чаты, видеозвонки и прямые трансляции.

Фото: Automechanika / Autoevolution