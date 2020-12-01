Світова пандемія зачинила двері більшості автосалонів та масових подій, але організатори виставки, що завжди проходила у Франкфурті, знайли вирішення проблеми і проведуть захід Automechanika Shanghai, причому подвійний.

Автосервіс, діагностичне та сервісне обладнання, тюнінг і засоби для догляду автомобілів, інструменти, електроустаткування та електроніка – на Automechanika можна познайомитись з усим, що пов’язано з автомобільною індустрією. Тільки тепер виставка Automechanika Frankfurt називається Automechanika Shanghai.

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Automechanika Shanghai 2020 проходитиме з 2 по 5 грудня у Шанхаї. А з 30 листопада по 6 грудня виставка проходитиме в онлайн-форматі для тих учасників і відвідувачів, які не мають змоги відвідати захід у матеріальному світі.

Це вперше виставка-ярмарок проводиться як гібридна подія,у Національному виставковому центрі Шанхаю та на онлайн-платформі. Заявлена участь 3900 експонентів у Шанхаї та майже п’ять тисяч – у віртуальному просторі.

Завдяки інструменту “AMS Live”, учасники зможуть практично зустрітися з відвідувачами з усього світу, спілкуватися в мережі та ділитися ідеями, використовуючи різні цифрові сервіси, включаючи чати, відеодзвінки та прямі трансляції.

Фото: Automechanika / Autoevolution