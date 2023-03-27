Обещанные Германией танки Leopard 2А6 и боевые машины пехоты Marder прибыли после обучения их экипажей.

18 обещанных правительством Германии боевых танков Leopard 2 уже доставили в Украину. Последние боевые машины из этой партии покинули Германию в конце прошлой недели, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Хотя официального подтверждения он немецких властей на эту тему еще нет.

Кроме того, наши военные также получили около четырех десятков боевых машин пехоты Marder.

Кстати говоря У ВСУ будут немецкие САУ, которые точно стреляют даже на ходу

Танк Leopard 2А6 – это высокотехнологичная бронированная боевая машина, спроектированная и изготовленная немецкой компанией Krauss-Maffei. Танк в модификации А6 – предпоследняя версия, спроектированная только в 2007 году.

25 января правительство Германии согласовало передачу Украине 14 танков этой модели и дало согласие на реэкспорт этих танков из других государств. Впоследствии правительство Германии увеличило количество запланированных к передаче танков до 18 единиц.

Эти боевые машины совместно с теми, которые передают Португалия и Швеция, сформируют батальон из 31 машины на танках Leopard 2A6.

Кроме того, Германия предоставит материально-техническое снабжение и боеприпасы для танков.

Передача танков свершилась после завершения подготовки украинских экипажей и ремонтных подразделений. Учеба украинских военных проходила шесть дней в неделю. Тренировки экипажей танков Leopard 2 продолжались около шести недель. Бойцы сначала работали с тренажерами, а затем – в полевых условиях.

Экипажи формировались в Украине преимущественно из опытных танкистов, уже имеющих боевой опыт.