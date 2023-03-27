Обіцяні Німеччиною танки Leopard 2А6 та бойові машини піхоти Marder прибули після навчання їх екупажів.

18 обіцяних урядом країни бойових танків Leopard 2 вже доставили до України. Останні бойові машини з цієї партії залишили Німеччину наприкінці минулого тижня, повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Хоча офіційного підтвердження він німецької влади на цю те му ще немає.

Крім того, наші військові також вже отримали близько чотирьох десятків бойових машин піхоти Marder.

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Танк Leopard 2А6 – це високотехнологічна броньована бойова машина, спроєктована та виготовлена німецькою компанією Krauss-Maffei. Танк у модифікації А6 – це передостання версія, спроєктована лише у 2007 році.

25 січня уряд Німеччини погодив передачу Україні 14 танків цієї моделі та дав згоду на реекспорт цих танків з інших держав. Згодом уряд Німеччини збільшив кількість запланованих до передачі танків до 18 одиниць.

Ці бойові машини спільно із тими, які передадуть Португалія та Швеція, сформують батальйон із 31 машини на танках Leopard 2A6.

Крім того, Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси для танків.

Передача танків відбулась після завершення підготовки українських екіпажів та ремонтних підрозділів. Навчання українських військових проходило шість днів на тиждень. Тренування екіпажів танків Leopard 2 тривали близько шести тижнів. Бійці спочатку працювали з тренажерами, а потім – у польових умовах.

Екіпажі формувались в Україні переважно із досвідчених танкістів, які вже мають бойовий досвід.