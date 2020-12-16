Клин клином вышибают и для борьбы с быстрыми автомобилями нужны не менее быстрые полицейские машины. Например, такой AC Schnitzer M850i.

Социальная инициатива Tune it! Safe! при государственной поддержке выступает за ответственную и безопасную езду на мощных автомобилях. Немецкие тюнинг-ателье неоднократно привлекались к инициативе в той или иной форме, а студия AC Schnitzer уже создавала полицейские версии BMW 123d, Mini E и BMW i8. Новое творение тюнеров – полицейское купе BMW M850i ​​xDrive.

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Автомобиль получил немало доработок. 4,4-литровый битурбо V8 был форсирован с 530 л.с. и 750 Нм до 620 л.с. и 840 Нм. В том числе за счет спортивной выхлопной системы Carbon Sport. Комплект пружин от AC Schnitzer занизил подвеску на 30 мм спереди и на 25 мм сзади.

В салоне появились алюминиевые накладки на педали, новая крышка контроллера iDrive, а также черные подрулевые лепестки из анодированного алюминия.

Фото: AC Schnitzer BMW M850i Polizei / AC Schnitzer

По периметру кузов купе одет в карбоновый аэродинамический набор – сплиттер, боковые крылышки на переднем бампере, накладки на пороги, диффузор, задний спойлер. Оригинальные диски заменены на облегченные 21-дюймовые колеса AC Schnitzer AC3 с шинами Hankook Ventus S1 evo 3. Завершает внешний вид полицейская "мигалка" Hella на крыше и полицейская ливрея.