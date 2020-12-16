Клин клином вибивають і для боротьби зі швидкими автомобілями потрібні не менш швидкі поліцейські машини. Наприклад, такий AC Schnitzer M850i.

Соціальна ініціатива Tune it! Safe! за державної підтримки виступає за відповідальну і безпечну їзду на потужних автомобілях. Німецькі тюнінг-ательє неодноразово долучались до ініціативи у тій чи іншій формі, а студія AC Schnitzer вже створювала поліцейські версії BMW 123d, Mini E та BMW i8. Нове творіння тюнерів – поліцейське купе BMW M850i ​​xDrive.

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Автомобіль отримав чимало доробок. 4,4-літровий бітурбо V8 був форсований з 530 к.с. і 750 Нм до 620 к.с. і 840 Нм. В тому числі за рахунок спортивної вихлопної системи Carbon Sport. Комплект пружин від AC Schnitzer занизив підвіску на 30 мм спереду і на 25 мм ззаду.

У салоні з’явились алюмінієві накладки на педалі, нова кришка контролера iDrive, а також чорні підрульові пелюстки з анодованого алюмінію.

Фото: AC Schnitzer BMW M850i Polizei / AC Schnitzer

По периметру кузов купе одягнений у карбоновий аеродинамічний набір – спліттер, бічні крильця на передньому бампері, накладки на пороги, дифузор, задній спойлер. Оригінальні диски замінено на полегшені 21-дюймові колеса AC Schnitzer AC3 з шинами Hankook Ventus S1 evo 3. Довершує зовнішній вигляд поліцейська “мигалка” Hella на даху та поліцейська ліврея.