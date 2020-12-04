Тюнінг-ательє Hofele з Мюнхена забезпечило Mercedes G-Class речами зі світу Rolls-Royce.

Двоколірний кузов, двері, що відчиняються проти ходу, аеродинамічні колісні диски, вишукане оздоблення салону та багажника – такі речі зазвичай пропонуються для Maybach чи Rolls-Royce, але і брутальний армійський (в минулому) позашляховик можна зробити елегантнішим.

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Свій новий проект майстри Hofele назвали Ultimate HG і описують його, як гібрид позашляховика і лімузина. Тюнер стверджує, що “суїцидні” двері на “Геландеваген” встановлюються вперше в історії. Додаткову зручність пасажирам забезпечують повнорозмірні висувні підніжки з електроприводом.

Також тюнінговий позашляховик отримав стайлінг-пакет: нову радіаторну решітку, окантовку фар, новий передній бампер, розширені колісні арки, ковані 23-дюймові диски Hofele Turbine, хромовані дверні ручки та додаткові молдинги.

Інтер’єр оздоблений шкірою наппа і алькантарою двох відтінків, встановлені роздільні задні VIP-сидіння з електрорегулюванням, підігрівом, вентиляцією і масажем. Для налаштувань використовується сенсорний екран на центральній консолі, там же є бездротова зарядка. Багажний відсік оздоблений з використанням чорного рояльного лаку і алюмінію.

Фото: Hofele Ultimate HG Mercedes-Benz G-Class / Hofele