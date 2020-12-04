Тюнинг-ателье Hofele из Мюнхена снабдило Mercedes G-Class вещами из мира Rolls-Royce.

Двухцветный кузов, двери, открывающиеся против хода, аэродинамические колесные диски, изысканная отделка салона и багажника – такие вещи обычно предлагаются для Maybach или Rolls-Royce, но и брутальный армейский (в прошлом) внедорожник можно сделать более элегантным.

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Свой новый проект мастера Hofele назвали Ultimate HG и описывают его, как гибрид внедорожника и лимузина. Тюнер утверждает, что “суицидные” двери на “Гелендваген” устанавливаются впервые в истории. Дополнительное удобство пассажирам обеспечивают полноразмерные выдвижные подножки с электроприводом.

Также тюнинговый внедорожник получил стайлинг-пакет: новую радиаторную решетку, окантовку фар, новый передний бампер, расширенные колесные арки, кованые 23-дюймовые диски Hofele Turbine, хромированные дверные ручки и дополнительные молдинги.

Интерьер отделан кожей наппа и алькантарой двух оттенков, установлены раздельные задние VIP-сиденья с электрорегулировкой, подогревом, вентиляцией и массажем. Для настроек используется сенсорный экран на центральной консоли, там же есть беспроводная зарядка. Багажный отсек отделан с использованием черного рояльного лака и алюминия.

Фото: Hofele Ultimate HG Mercedes-Benz G-Class / Hofele