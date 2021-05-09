В День Победы "Авто24" вспоминает необычную технику Второй мировой войны. Каждая война активирует прогресс, подталкивая ученых к созданию нового оружия и вспомогательных средств. Поэтому неудивительно, что первая в истории человечества "война моторов" была богатой на транспортную экзотику. Мы отобрали наиболее показательные примеры.

Все основные участники Второй мировой войны готовились к ней, поэтому армии воюющих сторон имели заранее систематизированный и даже стандартизированный автопарк. И тем не менее, в каждом нашлось место необычным транспортным средствам – некоторые из них дали начало новым направлениям развития техники, некоторые в условиях войны доказали свою никчемность.

Броневик на рельсах

Идея ездить на броневиках по железнодорожным путям на самом деле не такая уж и странная, ведь дороги – одна из проблем во фронтовых условиях. А железнодорожные пути позволяют не только передвигать защищенную огневую точку с места на место, да и еще, скажем, с группой разведчиков, но и делать это с большой скоростью (до 90 км/ч!).

В условиях войны с ее бездорожьем возможность ездить по железнодорожным путям была ценной для бронемашины. Для обычных дорог такие версии тоже годились

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль "Победа": развенчиваем мифы

Версии с железнодорожным ходом имели различные советские бронеавтомобили, у одних были стальные колеса, у других – металлические насадки на стандартные пневматические шины. Второе важное отличие броневиков с индексом ЖД в названии – наличие реверс-редуктора в трансмиссии, который давал машине возможность двигаться одинаково быстро как вперед, так и назад. Чаще всего бронедрезины входили в "комплект" советских бронепоездов – служили им в качестве разведчиков и машин связи.

Легковушка 4х4

Вообще полноприводной техники в войсках со всех сторон было немало, но вся она была или грузовой, или чисто армейской – суровой на вид, с минимумом комфорта, с примитивными кабинами или совсем без них. Советский ГАЗ-61-73 был полноприводной версией легковой “эмки” – массовой ГАЗ М1, с сохранением ее вполне комфортабельного кузова. Причем в отличие от более поздних заморских аналогов, это была серийная машина, хотя и не массовая. Кроме "легкового" комфорта, ГАЗ-61-73 отличался от аналогов возможностью двигаться по бездорожью с большой скоростью.

Полноприводную “эмку” ГАЗ-61-73 историки называют первым в мире комфортабельным внедорожником. Прямых аналогов во время Второй мировой действительно не было

Неудивительно, что многие из высших советских военачальников, имея доступ к любой трофейной технике, пользовались во время войны именно ГАЗ-61-73. В 1942 году была даже такая история: выпущенные ранее полноприводные “эмки” изрядно подтоптались на фронтовых дорогах, и генералитет запросил новые машины. Но завод ГАЗ, загруженный производством танков и броневиков, не мог быстро выполнить заказ. Выход нашли вместе: военные разыскали в своих закромах партию полноприводных "эмок", выпущенных до войны с кузовом фаэтон. Их отправили в один из заводов, где им заменили открытые кузова на другие, закрытые – от “эмки” типа седан. Между прочим, одна машина именно из этой партии сохранилась до наших дней – это ГАЗ-61-73 маршала И. Конева, командующего 2-м Украинским фронтом.

Полноуправляемый автомобиль

В довоенной Германии почему-то считалось, что легкий армейский автомобиль должен иметь не только все четыре ведущих колеса, но и все четыре управляемых колеса. Мол, попадание задних колес в колею передних радикально улучшает проходимость по мягкому грунту. Тезис был настолько устойчивым, что целое семейство стандартизированных легких вездеходов Kfz.1 – Kfz.4 имело все колеса управляемые.

Автомобили с четырьмя управляемыми колесами не подтвердили своей целесообразности, хотя первоначально выпускались серийно

По одним чертежам такие машины выпускали Stoewer, BMW, Hanomag. Но низкая надежность и малый ресурс (1000 км до первого ремонта) еще до нападения на Советский Союз заставил командование отказаться от слишком сложной конструкции – все заводы перешли на выпуск упрощенной версии с только передними управляемыми колесами.

Автопарк на дровах

Каждый третий-четвертый грузовик в советском тылу работал на дровах, а в отдаленных регионах, в частности в Сибири, куда поставлять бензин в условиях войны было очень сложно, доля такой техники достигала половины. Силовая установка имела газовый генератор – несложное устройство вроде печки, которое превращало твердое топливо в горючий газ.

Газгены – газогенераторные автомобили – оказались очень кстати в отдаленных регионах, где было много лесов

Газогенераторные грузовые автомобили ГАЗ-42 и ЗИС-21 выпускались серийно. Со временем плюсы такого топлива оценили и немцы – во второй половине войны, с 1943 года, когда дела нацистов пошли хуже, их тылы тоже начали обслуживать машины-"газгены" – как серийные марки Vomag, так и переоборудованные в гаражах. Интересно, что в Советском Союзе ближе к концу войны потребность в машинах на дровах наоборот отпала – выпуск газогенераторных версий "полуторки" и "трехтонки" начали сворачивать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трофеи на колесах: что появилось на дорогах после Победы

Bigfoot для артилерии

Удивительные тягачи итальянской марки Breda отличались гигантскими колесами – таким образом конструкторы решали вопрос повышения клиренса и снижения удельного давления на грунт. Во время Второй мировой итальянские и союзные им немецкие войска использовали артиллерийский тягач модели Breda TP40. У него колесная формула 4х4, но привод совершенно оригинальный – к каждому колесу от раздаточной коробки идет отдельный карданный вал, направленный по диагонали машины.

Итальянские инженеры, создавая артиллерийские тягачи, часто обращались к колесам большого диаметра. Breda TP40 был похож на грузовик

Дифференциалы имеют блокировки, а раздатка – постоянно активированный демультипликатор. Такая трансмиссия и гигантские колеса имели эффект: Breda TP40 мог тянуть сразу два тяжелых орудия (калибром 75 – 149 мм) суммарным весом до 40 тонн.

Как видим, оригинальность наиболее экзотических машин Второй мировой войны заключается в разном. Одни имеют совершенно необычную конструкцию, другие – простые до примитива, третьи – доскональные, но сверхсложные и потому малонадежные. Интересно, что именно сложные показали свою непригодность – и в первую очередь, речь о немецких конструкциях. Ситуация, когда создатели техники "перемудрили", была типичной именно для вермахта.

Два удачных танка периода Второй мировой: простой и технологичный Т-34 (СССР) и чрезвычайно сложный Т-VI (Германия). Концепция “немца” оказалась несостоятельной

Кроме упомянутых здесь полноприводных и полноуправляемых машин, были еще, например, мотоцикл BMW R75 с его двумя ведущими колесами, реверсом и гидравлическими тормозами. Великолепная техника, но слишком дорогая – байк стоил почти как американский автомобиль 4х4 Willys MB (Ford JPW). То же можно сказать и о скоростных артиллерийских тягачах типа Sd.Kfz. 9, стоивших наравне с танком T-III. Тяжелые танки T-VI "Тигр" были высокоэффективными в бою, но из-за сложности конструкции их приходилось возить на ремонт... железной дорогой в тыл. Как показали итоги Второй мировой, армии для победы требовалась простая технологичная техника, которую промышленность могла выпускать массовыми тиражами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Странная посылка: ЛуАЗ в ящике