В Украину поступило сразу 20 специализированных автомобилей скорой помощи для новорожденных, закупленных Детским фондом ООН UNICEF Ukraine.

Кареты на шасси Fiat Ducato позволят медикам осуществлять на выезде реанимационные действия, оказывать помощь младенцам с желтухой и перевозить преждевременно рожденных детей в медицинские учреждения, где они получат высококвалифицированную помощь.

Министерство здравоохранения распределило медицинскую спецтехнику, кареты будут работать в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Машины уже отправлены в учреждения этих регионов и поэтапно после госрегистрации будут вводиться в эксплуатацию.

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Отдельные регионы получили по два автомобиля. Например, в Ивано-Франковске одна карета неонатальной медицинской помощи поступила в областной перинатальный центр, а другой – в областную детскую больницу.

В нынешней партии все неонатальные автомобили скорой помощи закуплены на средства правительства Нидерландов в рамках Программы ЮНИСЕФ по раннему развитию детей в Украине: каждый украинский ребенок должен реализовать свое право на здоровое начало жизни. Так мировое сообщество стремится обеспечить в охваченной войной стране потребности каждого ребенка в качественном медицинском сопровождении.

"Весь мир видел кадры поврежденных родильных и детских больниц. Переданные неонатальные скорые оснащены необходимым специализированным оборудованием для помощи героическим медикам сохранять жизнь наших детей", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, в прошлом году за счет программы ЮНИСЕФ Украина получила более полутора десятков таких автомобилей. Вся техника тогда отошла детским и родильным домам во Львове, Чернигове, Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве и Черновцах.