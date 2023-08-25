В Україну надійшло відразу 20 спеціалізованих автомобілів швидкої допомоги для новонароджених, які закупив Дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine.

Карети на шасі Fiat Ducato дозволять медикам здійснювати на виїзді реанімаційні дії, надавати допомогу немовлятам із жовтяницею та перевозити передчасно народжених дітей до медичних закладів, де вони отримають висококваліфіковану допомогу.

Міністерство охорони здоров'я розподілило медичну спецтехніку у Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області. Машини уже відправлені в установи згаданих регіонів і поетапно після держреєстрації будуть вводитися в експлуатацію.

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Окремі регіони отримали по два автомобілі. Наприклад, в Івано-Франківську одна карета неонатальної медичної допомоги надійшла в обласний перинатальний центр, а інший –обласній дитячій лікарні.

У нинішній партії усі неонатальні автомобілі швидкої допомоги закуплені за кошти уряду Нідерландів в рамках Програми ЮНІСЕФ щодо раннього розвитку дітей в Україні: кожна українська дитина має реалізувати своє право на здоровий початок життя. Отож, світова спільнота прагне забезпечити в охопленій війною країні потреби кожної дитини в якісному медичному супроводі.

"Весь світ бачив кадри пошкоджених пологових та дитячих лікарень. Передані неонатальні швидкі оснащені необхідним спеціалізованим обладнанням для допомоги героїчним медикам зберігати життя наших дітей", — зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, торік за рахунок програми ЮНІСЕФ Україна отримала понад півтора десятки таких автомобілів. Уся техніка тоді відійшла дитячим і пологовим будинкам у Львові, Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві та Чернівцях.