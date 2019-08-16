Эксперимент, который проводился во Франции в течение нескольких лет, оказался провальным.

Вымощенная солнечными панелями экспериментальная дорога возле города Турувр во Франции должна была показать все свои преимущества перед обычной асфальтовой. Но проиграла.

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По информации Science Alert, солнечные панели генерировали мало энергии и за три года были серьезно повреждены. Протяженность энергетической дороги составляет один километр. Ее сооружение обошлось примерно в 5 миллионов евро. Предполагалось, что она будет генерировать до 150 тысяч кВт-ч электроэнергии в год.

Успешные результаты эксперимента привели бы к расширению подобного дорожного покрытия, которое обеспечивало бы энергией не только фонари, но и окрестные селения. Однако годовым показателем “добычи” энергии от этой дороги стали 80 тысяч кВт-ч энергии. А за семь месяцев нынешнего года было получено всего 40 тысяч кВт-час.

Запланированные показатели эффективности не были достигнуты по нескольким причинам. Во-первых, дорога расположена в Нормандии – не самом солнечном регионе Франции, где в среднем бывает лишь 44 солнечных дня в год. Во-вторых, на покрытие падали листья, которые также уменьшали возможности панелей. Еще одна важная причина нехватки энергии – разрушение самого покрытия, в результате которого было демонтировано 90 метров дороги.

В результате всех проблем авторы эксперимента были вынуждены признать, что использование солнечных панелей на дорогах является нецелесообразным. По крайней мере в таком виде и в данном регионе. Зато разработчики енергопанелей планируют оборудовать ими автобусные остановки, фонари и дорожные камеры.

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