Експеримент, який проводився у Франції протягом кількох років, виявився провальним.

Вимощена сонячними панелями експериментальна дорога біля міста Турувр у Франції, повинна була показати усі свої переваги перед звичайною асфальтовою. Але програла.

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За інформацією Science Alert, сонячні панелі генерували мало енергії і за три роки були серйозно пошкоджені. Протяжність енергетичної дороги становить один кілометр. Її спорудження обійшлось приблизно у 5 мільйонів євро. Передбачалось, що вона генеруватиме до 150 тисяч кВт-год електроенергії на рік.

Успішні результати експерименту призвели б до розширення подібного дорожного покриття, яке забезпечувало б енергією не тільки ліхтарі, але й навколишні селища. Однак річним показником “видобутку” енергії від цієї дороги стали 80 тисяч кВт-год енергії. А за сім місяців нинішнього року було отримано всього 40 тисяч кВт-год.

Заплановані показники ефективності не були досягнуті з кількох причин. По-перше, дорога розташована в Нормандії – не найбільш сонячному регіоні Франції, де в середньому буває лише 44 сонячних дні на рік. По-друге, на покриття падало листя, яке також зменшувало можливості панелей. Ще одна важлива причина нестачі енергії – руйнування самого покриття, у результаті якого було демонтовано 90 метрів дороги.

У результаті усіх проблем автори експерименту були вимушені визнати, що використання сонячних панелей на дорогах є недоцільним. Принаймні у такому вигляді й у даному регіоні. Натомість розробники енергопанелей планують обладнати ними автобусні зупинки, ліхтарі й дорожні камери.

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