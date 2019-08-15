Нові LED-лампи краще освітлюють дороги та тротуари й споживають менше електроенергії.

Нове LED-освітлення буде встановлено на 150-ти столичних вулицях, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян. За його словами, в 2019 році планується інсталяція 20 000 тисяч економічних LED-світильників. Протягом 7 місяців 2019-го вже "засвітилося" близько 30 вулиць.



Найближчим часом нове освітлення буде на Трухановому острові, вулицях Радищева, Вадима Гетьмана , Вишняківська, Осиповського, Ломоносова, Маричанська , Володі Дубініна та інших.

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Трохи пізніше планується замінити освітлення на проспекті Перемоги та Григоренко, Дніпровському проїзді, Харківському Шосе, розв’язці біля метро Харківська, Позняки, Осокорки та Славутич, на вулицях Дніпровська Набережна, Макіївська, Зодчих, Світлицького, Теодора Дрейзера, Печенівська, Гончарова, Нивська, Гната Юри, Кібальчича, Анни Ахматової, Драгоманова, Вітряні Гори, Будівельників та інші.

Нагадаємо, коли відновлять рух по Борщагівському шляхопроводу.