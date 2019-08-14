Однак наступного року ремонт продовжать.

Як повідомив на свої сторінці у Фейсбук мер Києва Віталій Кличко, ремонт Борщагівського шляхопроводу просувається успішно. Зокрема, вже "встановили нові балки, які будуть основою нової проїздної частини мосту. Наступний етап - влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух.

А вже до кінця 2019 року ми відновимо і рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту".

Нагадаємо, що триває ремонт проспекту Бандери в Києві.