Однако в следующем году ремонт продолжат.

Как сообщил на свой странице в Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко, ремонт Борщаговского путепровода продвигается успешно. В частности, уже “установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача – до конца сентября восстановить трамвайное движение.

А уже к концу 2019 года мы восстановим и движение авто обновленной частью путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта".

Напомним, что продолжается ремонт проспекта Бандеры в Киеве.