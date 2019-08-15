Новые LED-лампы лучше освещают дороги и тротуары и потребляют меньше электроэнергии.

Новое LED-освещение будет установлено на 150-ти столичных улицах, сообщает на своей странице в Фейсбук заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян. По его словам, в 2019 году планируется инсталляция 20 000 тысяч экономичных LED-светильников. В течение 7 месяцев 2019-го уже "засветилось" около 30 улиц.

В ближайшее время новое освещение будет на Трухановом острове, улицах Радищева, Вадима Гетьмана , Вешняковской, Осиповского, Ломоносова, Маричанской , Володи Дубинина и других.

Читайте также: Киевские штрафплощадки переполнены из-за массовой эвакуации авто.

Чуть позже планируется заменить освещение на проспекте Победы и Григоренко, Днепровском проезде, Харьковском Шоссе, развязке возле метро Харьковская, Позняках, Осокорках и Славутиче, на улицах Днепровская Набережная, Макеевская, Зодчих, Светлицкого, Теодора Дрейзера, Печенивская, Гончарова, Нивская, Гната Юры, Кибальчича, Анны Ахматовой, Драгоманова, Ветряные Горы, Строителей и другие.

Напомним, когда возобновят движение по Борщаговскому путепроводу.