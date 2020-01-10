Непредъявление полицейскому документов на право управления нельзя считать злостным неповиновением (ст.185 КУоАП)! К такому выводу пришел столичный суд.

Водитель нарушил правила дорожного движения и по требованию работника полиции отказался предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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За непредъявление документов инспектор составил протокол по статье 185 КУоАП, которая предусматривает ответственность за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей.

Рассмотрев материалы данного дела, Святошинский районный суд г. Киева сделал вывод, что выполнение требования предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства не может быть квалифицировано по ст. 185 КУоАП, поскольку подпадают под ч. 1 ст. 126 КУоАП (решение от 20.12.19 №759 / 22692/19).

Учитывая неправильную квалификацию действий водителя в части непредъявление документов на право управления, суд закрыл производство по делу и не применял к водителю никаких мер воздействия.

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