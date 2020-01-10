Непред’явлення поліцейському документів на право керування не можна вважати злісною непокорою (ст.185 купап)! Такого висновок дійшов столичний суд.

Водій порушив правила дорожнього руху і на вимогу працівника поліції відмовився пред`явити посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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За непред’явлення документів інспектор склав протокол за статтею 185 КУпАП, яка передбачає відповідальність за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов`язків.

Розглянувши матеріали даної справи, Святошинський районний суд м. Києва зробив висновок, що не виконання вимоги пред`явити посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не може бути кваліфіковано за ст. 185 КУпАП, оскільки підпадають під ч. 1 ст. 126 КУпАП (рішення від 20.12.19 №759/22692/19).

Враховуючи неправильну кваліфікацію дій водія в частині не пред`явлення документів на право керування, суд закрив провадження по справі та не застосував до водія жодних заходів впливу.

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