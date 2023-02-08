Пока что речь идет об инициативе Нидерландов, Дании и Германии, однако к ней могут присоединиться и другие страны.

Не менее 100 танков Leopard 1A5 готовы передать Украине Нидерланды в сотрудничестве с Данией и Германией. Правительства этих стран будут также поставлять запчасти и боеприпасы. Нидерланды готовы принять участие в обучении украинских экипажей. Об этом сообщили Палате представителей Нидерландов министр обороны Кайса Оллонгрен и министр иностранных дел Вопке Гукстра.

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Технику планируют закупить в германской промышленности.

“Война в Украине находится на решающем этапе. Я ожидаю, что бои усилятся в ближайшие месяцы. Россия продолжает мобилизацию и есть признаки того, что Россия готовит новое наступление. Вот почему поставка основных боевых танков важна. Сохранить устойчивость Украины и улучшить ее позиции на поле боя», – сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министерства обороны Нидерландов и Германии уже некоторое время работают с немецкой промышленностью по наличию танков Leopard 1, которые могут быть переданы Украине.

"Сколько танков будет поставлено в дополнение к 100, все еще зависит от процесса пересмотра имеющихся танков на складах немецкой промышленности", – говорится в сообщении на сайте правительства Нидерландов.

Важно, что инициатива передать Украине Leopard 1A5 отдельна от идеи передать украинским силам танки Leopard 2A6.

“Министры обороны стран, поддерживающих Украину в военном плане, снова встретятся в Брюсселе 14 февраля накануне встречи министров обороны НАТО. Там будут обсуждать поставку Украине танков Leopard 2“, – говорится в сообщении.

Напомним, также инициатива передать Украине танки Leopard 1 есть в Бельгии.