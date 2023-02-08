Поки що йдеться про ініціативу Нідерландів, Данії та Німеччини, однак до неї можуть приєднатися й інші країни.

Не менше 100 танків Leopard 1A5 готові передати Україні Нідерланди у співпраці з Данією та Німеччиною. Уряди цих країн також постачатимуть запчастини та боєприпаси. Нідерланди готові долучитися до навчання українських екіпажів. Про це повідомили Палаті представників Нідерландів міністр оборони Кайса Оллонґрен та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.

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Техніку планують закупити у німецької промисловості.

“Війна в Україні перебуває на вирішальному етапі. Я очікую, що бої посиляться найближчими місяцями. Росія продовжує мобілізацію, і є ознаки того, що Росія готує новий наступ. Ось чому постачання основних бойових танків є важливим. Зберегти стійкість України та покращити її позиції на полі бою“, – сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

Міністерства оборони Нідерландів та Німеччини вже деякий час працюють з німецькою промисловістю щодо наявності танків Leopard 1, які можна передати Україні.

“Скільки танків буде поставлено на додаток до 100, все ще залежить від процесу перегляду наявних танків на складах німецької промисловості“, – йдеться у повідомлені на сайті уряду Нідерландів.

Важливо, що ініціатива передати Україні Leopard 1A5 окрема від ідеї передати українським силам танки Leopard 2A6.

“Міністри оборони країн, які підтримують Україну у військовому плані, знову зустрінуться в Брюсселі 14 лютого напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО. Там обговорюватимуть поставку Україні танків Leopard 2“, – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, також ініціатива передати Україні танки Leopard 1 є в Бельгії.