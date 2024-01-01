Несмотря на увеличение налогов, цены на топливо уменьшились: аналитика

Средняя цена сжиженного газа на АЗС в октябре выросла на 1,87 грн/л, достигнув самого высокого с середины декабря 2023 значение 34,60 грн/л.

Ведь владельцы АЗС продолжили увеличивать цены, адаптируясь к новым ставкам акцизного налога, введенных с 1 сентября, сообщает Институт исследований авторынка, основываясь на данных "НефтеРынок".

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Однако рост в октябре был меньше, чем в сентябре, а в последнюю неделю месяца рынок почти замер. Это свидетельствует о завершении периода адаптации, после которого цены стабилизировались на прогнозируемом уровне 34-35 грн/л.

На некоторых АЗС цена поднялась до 36 грн/л, а самые низкие предложения стартуют преимущественно от 31 грн/л. Всего с конца августа средняя стоимость газа на АЗС выросла более чем на 6 грн/л.

Цены на украинских АЗС

В прошлом месяце представители топливного ритейла и потребители стали свидетелями рекордных скидок на топливо в крупнейших сетях в выходные, 19-20 октября.

В субботу утром ОККО объявила об установлении скидок на топливо размером до 6 грн/л. Через несколько часов о похожих предложениях сообщили WOG, UPG, "БРСМ-Нафта", KLO и Marshal.

По предварительной оценке, инициатива не оказалась успешной, ведь водители готовыми к скидкам не были. Кроме того, подобные проявления могли стать следствием падения реализации, которое в сентябре достигло 6,0%, а по сравнению с рекордными показателями июля - 10,4%.

Однако эта инициатива способствовала дальнейшему снижению цен на бензины и дизельное топливо в большинстве сетей. На АЗС OKKO, WOG, Shell, SOCAR, BVS бензины подешевели на 2 грн/л, дизтопливо - на 1 грн/л. Вслед показатели на стелах скорректировали и мелкие операторы. Отметим, интенсивное движение цен на бензины и ДТ на АЗС в октябре наблюдалось впервые с мая.

Как следствие, средняя цена бензина А-95 в октябре уменьшилась на 0,82 грн/л, до 55,73 грн/л. Стоимость дизтоплива опустилась на 0,99 грн/л до самых низких с конца февраля 51,69 грн/л.