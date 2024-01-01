Попри збільшення податків, ціни на пальне зменшились: аналітика

Середня ціна скрапленого газу на АЗС у жовтні зросла на 1,87 грн/л, досягнувши найвищого з середини грудня 2023 р. значення 34,60 грн/л.

Адже власники АЗС продовжили збільшувати ціни, адаптуючись до нових ставок акцизного податку, запроваджених з 1 вересня, повідомляє Інститут досліджень авторинку, базуючись на даних «НафтоРинок».

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Однак зростання в жовтні було меншим, ніж у вересні, а в останній тиждень місяця ринок майже завмер. Це свідчить про завершення періоду адаптації, після якого ціни стабілізувалися на прогнозованому рівні 34-35 грн/л.

На деяких АЗС ціна піднялась до 36 грн/л, а найнижчі пропозиції стартують переважно від 31 грн/л. Загалом з кінця серпня середня вартість газу на АЗС зросла більше ніж на 6 грн/л.

Ціни на українських АЗС

Минулого місяця представники паливного ритейлу та споживачі стали свідками рекордних знижок на пальне в найбільших мережах у вихідні, 19-20 жовтня.

У суботу вранці ОККО оголосила про встановлення знижок на пальне розміром до 6 грн/л. Через декілька годин про схожі пропозиції повідомили WOG, UPG, «БРСМ-Нафта», KLO і Marshal.

За попередньою оцінкою, ініціатива не виявилась успішною, адже водії готовими до знижок не були. Крім того, подібні прояви могли стати наслідком падіння реалізації, яке у вересні сягнуло 6,0%, а в порівнянні з рекордними показниками липня — 10,4%.

Однак ця ініціатива посприяла подальшому зниженню цін на бензини та дизельне пальне в більшості мереж. На АЗС OKKO, WOG, Shell, SOCAR, BVS бензини подешевшали на 2 грн/л, дизпальне — на 1 грн/л. Слідом показники на стелах скоригували й дрібні оператори. Зазначимо, інтенсивний рух цін на бензини і ДП на АЗС у жовтні спостерігався вперше з травня.

Як наслідок, середня ціна бензину А-95 у жовтні зменшилася на 0,82 грн/л, до 55,73 грн/л. Вартість дизпального опустилася на 0,99 грн/л до найнижчих з кінця лютого 51,69 грн/л.