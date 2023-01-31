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Новый Ford Mustang седьмого поколения в скором времени появится у американских дилеров, но первая машина уже продана. За него выручили колоссальные 565 000 долларов на аукционе Barrett-Jackson, состоявшемся в январе 2023 года. Средства от продажи пойдут на доброе дело.

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На аукционе Barrett-Jackson был предложен автомобиль с VIN-кодом 001. Мероприятие состоялось во время распродажи в Скоттсдейле, Аризона, 28 января 2023 года. Фотографий именно этого "Мустанга" нет, поскольку он еще не изготовлен. Однако мы знаем, что это будет модель GT, оснащенная 5,0-литровым V8 мощностью до 486 лошадиных сил. Победитель торгов сможет выбрать автоматическую или механическую коробку передач.

Ford позволяет победителю настраивать автомобиль. На момент запуска Mustang будет предлагаться с 11 цветами кузова, колесными дисками с несколькими дизайнами от 18 до 20 дюймов и тормозными суппортами Brembo, выкрашенными в черный, красный или Grabber Blue. Также доступны бессчетные пакеты опций.

Средства от продаж будут переданы благотворительной организации под названием Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), финансирующей исследование диабета 1 типа. Ford имеет длинную историю продажи первого образца желаемого нового автомобиля на благотворительном аукционе; он также продал первые образцы пятого и шестого поколений Mustang через Barrett-Jackson.

Для остальных покупателей Ford Mustang 2024 выпуска планируется продавать летом 2023 года. Цена еще не объявлена.