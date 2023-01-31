Машини ще не існує в металі, але фото та відео вже можна переглянути.

Новий Ford Mustang сьомого покоління незабаром з’явиться в американських дилерів, але першу машину вже продано. За нього виручили колосальні 565 000 доларів на аукціоні Barrett-Jackson, що відбувся в січні 2023 року. Кошти від продажу підуть на добру справу.

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На аукціоні Barrett-Jackson було запропоновано автомобіль з VIN-кодом 001. Захід відбувся під час розпродажу в Скоттсдейлі, штат Арізона, 28 січня 2023 року. Фотографій саме цього “Мустанга” нема, оскільки він ще не виготовлений. Однак ми знаємо, що це буде модель GT, яка оснащена 5,0-літровим V8 потужністю до 486 кінських сил. Переможець торгів зможе вибрати автоматичну чи механічну коробку передач.

Ford дозволяє переможцю налаштовувати автомобіль. На момент запуску Mustang пропонуватиметься з 11 кольорами кузова, колісними дисками з кількома дизайнами від 18 до 20 дюймів і гальмівними супортами Brembo, пофарбованими в чорний, червоний або Grabber Blue. Також доступні численні пакети опцій.

Кошти від продажу будуть передані благодійній організації під назвою Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF), яка фінансує дослідження діабету 1 типу. Ford має довгу історію продажу першого зразка бажаного нового автомобіля на благодійному аукціоні; він також продав перші зразки п'ятого та шостого поколінь Mustang через Barrett-Jackson.

Для решти покупців Ford Mustang 2024 року випуску планується продавати влітку 2023 року. Ціна ще не оголошена.