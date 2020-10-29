Полузащитник футбольного клуба "Металлист-1925" Дмитрий Кравченко разбил свой автомобиль и два других.

27 октября вечером в Харькове произошло резонансное ДТП. Нетрезвый водитель разбил три автомобиля.

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На своей странице в Facebook журналист Константин Андриюк сообщает, что виновником аварии оказался 25-летний полузащитник местного футбольного клуба “Металлист-1925” Дмитрий Кравченко.

Алкотестер показал результат в 1,85 промилле, то есть содержание алкоголя в крови футболиста превышает норму в 9 раз. К счастью, обошлось без пострадавших.