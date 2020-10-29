Півзахисник футбольного клубу "Металіст-1925" Дмитро Кравченко розбив власний автомобіль та два інших.

27 жовтня увечері в Харкові сталася резонансна ДТП. Нетверезий водій розбив три автомобілі.

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На своїй сторінці у Facebook журналіст Костянтин Андріюк повідомляє, що винуватцем аварії виявився 25-річний півзахисник місцевого футбольного клубу “Металіст-1925” Дмитро Кравченко.

Алкотестер показав результат у 1,85 проміле, тобто вміст алкоголю в крові футболіста перевищує норму в 9 разів. На щастя, обійшлося без постраждалих.